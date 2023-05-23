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Четыре десятка артиллерийских систем врага. Генштаб – о потерях РФ за 22 мая

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Концентрировались и на дронах

Четыре десятка артиллерийских систем врага. Генштаб – о потерях РФ за 22 мая

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 204360 (+480) человек ликвидировано,
  • танков – 3789 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7419 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3318 (+40) ед,
  • РСЗО– 565 (+0) ед,
  • средства ПВО – 327 (+0) ед,
  • самолетов – 309 (+0) ед,
  • вертолетов – 295 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2864 (+34),
  • крылатые ракеты – 1015 (+4),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6139 (+10) ед,
  • специальная техника – 433 (+6).
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Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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