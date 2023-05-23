Четыре десятка артиллерийских систем врага. Генштаб – о потерях РФ за 22 мая
Концентрировались и на дронах
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 204360 (+480) человек ликвидировано,
- танков – 3789 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7419 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 3318 (+40) ед,
- РСЗО– 565 (+0) ед,
- средства ПВО – 327 (+0) ед,
- самолетов – 309 (+0) ед,
- вертолетов – 295 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2864 (+34),
- крылатые ракеты – 1015 (+4),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6139 (+10) ед,
- специальная техника – 433 (+6).
Данные уточняются.
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