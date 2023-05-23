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"Важно напомнить миру, что начала войну РФ". В США отреагировали на события в Белгородской области

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"Важно напомнить миру, что начала войну РФ". В США отреагировали на события в Белгородской области

U.S. Department of State

Новина українською

В Государственном департаменте США отреагировали на события в Белгородской области РФ. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга напомнил, что Штаты запретили Украине использовать свое оружие на территории РФ, но четко отметил, кто именно является агрессором в этой войне.

"Мы четко прояснили украинцам, что мы не даем возможностей и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что это РФ начала эту войну. Россия продолжает нападать на гражданских – целится в школы и больницы, гражданскую инфраструктуру. Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты мирных украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.

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В статье: война с россией
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