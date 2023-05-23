В США назвали передачу F-16 для Украины приоритетной задачей и очертили временные рамки поставок

На доставку истребителей F-16 в Украину уйдет "в лучшем случае несколько месяцев", заявил в понедельник министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся передавать F-16 или другой западный истребитель в значительном количестве в руки украинских ВВС раньше, чем через несколько месяцев".

Но это все еще относительно быстрые сроки, поскольку, по словам официального представителя ВВС США, подготовка нового американского пилота на этом самолете обычно занимает более двух лет. Даже курс переподготовки для пилота F-16, который на время отошел от управления самолетом, может занять до пяти месяцев.

"Украина останется независимым государством, ей понадобится полный набор военных возможностей, поэтому пришло время начать думать о том, как эта армия может выглядеть и что она будет в себя включать", – добавил Кендалл.

Соединенные Штаты считают "приоритетным" обеспечение Украины истребителями F-16 и будут работать для осуществления этой цели в ближайшие месяцы. Об этом на брифинге в понедельник заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.