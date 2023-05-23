На России сообщают о прилете в белгородский офис ФСБ и продолжении "контртеррористической" операции

Российские Telegram-каналы сообщают о "прилете" по офису ФСБ в городе Белгород РФ. Удар по зданию подтверждают провластные медиа, добавляя, что атаковано было также здание местного МВД.

"На крыше одного из зданий виднеется дым. Дорога к зданию перекрыта. На месте уже находятся пожарные и оперативные службы".

В городе введен режим контртеррористической операции. Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что она продолжается.