На России сообщают о прилете в белгородский офис ФСБ и продолжении "контртеррористической" операции
На здание якобы сбросили взрывчатку
Белгородская область
Российские Telegram-каналы сообщают о "прилете" по офису ФСБ в городе Белгород РФ. Удар по зданию подтверждают провластные медиа, добавляя, что атаковано было также здание местного МВД.
"На крыше одного из зданий виднеется дым. Дорога к зданию перекрыта. На месте уже находятся пожарные и оперативные службы".
В городе введен режим контртеррористической операции. Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что она продолжается.
"Относительно ситуации в Грайворонском округе. Продолжается зачистка территории Министерством обороны вместе с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома не стоит. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения операции".
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