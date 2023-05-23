Португалия готова помочь Украине запчастями к F-16, также министр ответил на вопрос по поводу самих самолетов
Открыты для такой возможности
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Португалия готова научить украинских пилотов использовать истребители F-16 и помочь ВСУ запчастями для самолетов. Об этом сообщил министр иностранных дел Португалии Жуан Гомес Кравиньо, его цитирует Diário de Notícias.
"Португалия открыта для такой возможности. У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран для обучения украинских пилотов".
Однако поставки Украине самолетов F-16, имеющихся в португальских ВВС, не обсуждаются. Жуан Гомес Кравиньо добавил, что у Лиссабона нет неограниченного количества истребителей.
"У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также в НАТО, поэтому пока этот вопрос не поднимаем".
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