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Португалия готова помочь Украине запчастями к F-16, также министр ответил на вопрос по поводу самих самолетов

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Открыты для такой возможности

Португалия готова помочь Украине запчастями к F-16, также министр ответил на вопрос по поводу самих самолетов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португалия готова научить украинских пилотов использовать истребители F-16 и помочь ВСУ запчастями для самолетов. Об этом сообщил министр иностранных дел Португалии Жуан Гомес Кравиньо, его цитирует Diário de Notícias.

"Португалия открыта для такой возможности. У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран для обучения украинских пилотов".

Однако поставки Украине самолетов F-16, имеющихся в португальских ВВС, не обсуждаются. Жуан Гомес Кравиньо добавил, что у Лиссабона нет неограниченного количества истребителей.

"У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также в НАТО, поэтому пока этот вопрос не поднимаем".

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В статье: война с россией F-16
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Источник:
dn.pt

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