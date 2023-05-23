Верные всегда. Залужный и Зеленский поздравили защитников с Днем морской пехоты
Они всегда в самом пекле жестоких боев – защищают Украину на море, суше и в воздухе
Командування морської піхоти
День морской пехоты – профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается ежегодно 23 мая.
"Спасибо украинским морпехам за профессионализм, стойкость и выносливость. Вы мужественно защищаете наше государство от российских оккупантов, выполняя сложные задачи на земле, на море и в воздухе. С Днем морской пехоты Украины!" – поздравил Валерий Залужный.
"Подготовленные к действиям на суше, с моря и с воздуха украинские морские пехотинцы успешно выполняют сложные задачи. Мотивированные, сильные, отважные. Враг мощно чувствует мощь наших воинов. Спасибо, что защищаете родную землю! Всегда будем помнить героев, которые отдали жизнь ради будущего нашего государства. Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!" – написал Владимир Зеленский.
"Сильные, отважные, верные всегда. Могут меняться времена, технологии и тактика, но боевой дух украинских морских пехотинцев остается неизменным. Ваша сила вдохновляет, ваша стойкость непоколебима, а ваша преданность поражает. Поздравляю вас, морпехи, с профессиональным праздником и искренне благодарю за самоотверженное служение Украинскому народу!" – также поздравил морскую пехоту начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала.
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