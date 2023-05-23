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В NYT показали с высоты уничтоженный Бахмут. Минобороны высказалось о ситуации в городе

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В Бахмуте уже месяцами идет самая длительная и самая кровавая битва украинской войны

В NYT показали с высоты уничтоженный Бахмут. Минобороны высказалось о ситуации в городе

NYT

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Американское издание The New York Times опубликовало снятый с помощью дрона видеоматериал, на котором задокументированы разрушения в Бахмуте Донецкой области.

Снял уничтоженный город 19 мая Тайлер Гикс, который находился на базе 93-й бригады ВСУ. На одном из роликов можно увидеть местных жителей, пробирающихся по улицам между уничтоженными домами под аккомпанемент взрывов.

"Россияне провозглашают победу в этой битве. Украинцы, которые завоевывают окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а лишь еще один этап в катастрофической войне. Однако понятие "победителя" бросает вызов тому, что так явно потеряно – много жизней и домов в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, в основном превратились в пепел... В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни являются исключением".

Украинские военные имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге от Бахмута Донецкой области, сообщили в Минобороны. Заместитель Резникова Анна Маляр отметила:

"За эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высокое. В городе Бахмут бои уменьшились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет". В пригороде продолжаются бои, враг пытается занять выгодные позиции, но ему это не удается. На определенных участках враг в обороне. Несет большие потери. По флангам на севере и юге от Бахмута у нас есть незначительное продвижение".

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В статье: война с россией Анна Маляр Бахмут The New York Times
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Источник:
NYT

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