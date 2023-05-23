В NYT показали с высоты уничтоженный Бахмут. Минобороны высказалось о ситуации в городе

Американское издание The New York Times опубликовало снятый с помощью дрона видеоматериал, на котором задокументированы разрушения в Бахмуте Донецкой области.

Снял уничтоженный город 19 мая Тайлер Гикс, который находился на базе 93-й бригады ВСУ. На одном из роликов можно увидеть местных жителей, пробирающихся по улицам между уничтоженными домами под аккомпанемент взрывов.

"Россияне провозглашают победу в этой битве. Украинцы, которые завоевывают окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а лишь еще один этап в катастрофической войне. Однако понятие "победителя" бросает вызов тому, что так явно потеряно – много жизней и домов в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, в основном превратились в пепел... В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни являются исключением".

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT — The New York Times (@nytimes) May 22, 2023

Украинские военные имеют незначительные продвижения по флангам на севере и юге от Бахмута Донецкой области, сообщили в Минобороны. Заместитель Резникова Анна Маляр отметила: