В NYT показали с высоты уничтоженный Бахмут. Минобороны высказалось о ситуации в городе

Американское издание The New York Times опубликовало снятый с помощью дрона видеоматериал, на котором задокументированы разрушения в Бахмуте Донецкой области.

Снял уничтоженный город 19 мая Тайлер Гикс, который находился на базе 93-й бригады ВСУ. На одном из роликов можно увидеть местных жителей, пробирающихся по улицам между уничтоженными домами под аккомпанемент взрывов.

Bakhmut is where the longest and bloodiest battle of the Ukraine war has raged for months. Drone footage taken by The New York Times captured the scorched buildings, destroyed schools and cratered parks that now define the once peaceful city. https://t.co/iK6Q27LoYJ pic.twitter.com/sUiFfa5YOT