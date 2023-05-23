В Киеве и области в рамках нескольких дней пройдут военные учения. В ВСУ обратились к жителям

В Киеве и области с 23 по 25 мая 2023 года пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. В ходе тренировки состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции. В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ попросили граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава.