В Киеве и области в рамках нескольких дней пройдут военные учения. В ВСУ обратились к жителям
Сохраняйте спокойствие и не выкладывайте в соцсети перемещения техники
Командування Сухопутних військ
В Киеве и области с 23 по 25 мая 2023 года пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. В ходе тренировки состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.
Целью мероприятия является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции. В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.
В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ попросили граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава.
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