Европейский Союз выплатил Украине очередные 1,5 млрд евро из масштабного пакета помощи

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи на сумму 1,5 млрд евро.

"Сегодня мы предоставляем Украине 4-й платеж в рамках MFA+ (макрофинансовой помощи) объемом €1,5 млрд. Эта регулярная поддержка ЕС помогает Украине удовлетворить финансовые потребности, такие как выплаты зарплат, пенсий, ремонт критической инфраструктуры. Таким образом выплаты MFA+ для Украины в этом году достигнут уже €7,5 млрд".

Решение об этом пакете помощи на 18 млрд евро принималось с многочисленными трудностями, в середине декабря лидеры ЕС наконец достигли согласия по нему. Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина получает только за выполнение взятых обязательств.

Первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из всего 18 млрд евро Украина получила в январе, второй транш объемом 1,5 млрд – в марте.