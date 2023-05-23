В Воздушных силах снова опровергли начало обучения украинских пилотов на F-16

Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16 пока не началось.

"Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как и где проходить этот процесс. Самих пилотов (в этих странах – прим. ред.) еще нет".

"Все ожидают. В течение уже длительного времени мне приходилось, к сожалению, опровергать каждый раз, что "пилоты учатся в США, в Европе"... Раз в месяц появляются такие новости и приходится ставить точки над "і". Потому что не нужно давать какую-то лишнюю надежду".

"Представители Воздушных сил постоянно на контакте с нашими партнерами, изучается момент, когда и какие группы в какие страны поедут на учения, и какие будут временные сроки. Большое количество пилотов нельзя отправить осваивать F-16, потому что нужно кому-то воевать".