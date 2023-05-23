Путин: Россия не начинала войну, а пытается посредством "СВО" прекратить
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фото из свободных источников
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия вроде бы и не начинала войну.
Об этом сообщает ТАСС.
"РФ не начинала войну, а пытается посредством специальной военной операции прекратить войну, которую ведет "враг нашего народа", - цитирует Путина издание.
Путин сказал, что сейчас якобы "особый момент мощной консолидации" и обострение национального чувства российского народа.
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Комментарии (2)
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Djon (Україна)
23.05.2023 в 16:50
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Alex-696 (Немирів)
23.05.2023 в 16:39
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