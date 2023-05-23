Минобороны РФ заявило, что на Белгородщине "разгромили националистические формирования"
Впрочем, верить российскому МО - то еще дело
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Минобороны РФ заявило, что якобы "разгромило" "националистические формирования" на территории Белгородской области.
Об этом сообщает российское издание РИА Новости.
"В ходе контртеррористической операции в Белгородской области националистические формирования были заблокированы и разгромлены", - цитирует издание Минобороны РФ.
Министерство обороны страны-оккупанта также сообщило о якобы "уничтожении более 70 террористов, 4 БМП и 5 пикапов".
Напомним, что в понедельник, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" пересекли границу с Белгородской областью и начали там свою операцию.
Среди россиян сразу началась паника. Губернатор региона заявил, что к вечеру из пограничных населенных пунктов выехала большая часть населения. Также в Белгородской области объявили режим контртеррористической операции.
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