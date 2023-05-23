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Минобороны РФ заявило, что на Белгородщине "разгромили националистические формирования"

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Впрочем, верить российскому МО - то еще дело

Минобороны РФ заявило, что на Белгородщине "разгромили националистические формирования"

фото из свободных источников

Новина українською

Минобороны РФ заявило, что якобы "разгромило" "националистические формирования" на территории Белгородской области.

Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

"В ходе контртеррористической операции в Белгородской области националистические формирования были заблокированы и разгромлены", - цитирует издание Минобороны РФ.

Министерство обороны страны-оккупанта также сообщило о якобы "уничтожении более 70 террористов, 4 БМП и 5 пикапов".

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Напомним, что в понедельник, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" пересекли границу с Белгородской областью и начали там свою операцию.

Среди россиян сразу началась паника. Губернатор региона заявил, что к вечеру из пограничных населенных пунктов выехала большая часть населения. Также в Белгородской области объявили режим контртеррористической операции.

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В статье: война с россией
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