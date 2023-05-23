"Мирный план" африканских лидеров предусматривает переговоры с РФ даже без вывода оккупационных войск из Украины
Об этом сообщила администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы
фото из свободных источников
Африканские лидеры предлагают Украине вступить в мирные переговоры с РФ даже без вывода войск с территории Украины.
Как передает Reuters, об этом сообщила администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы.
"Шесть африканских лидеров предлагают, чтобы Украина согласилась начать мирные переговоры с Россией даже если российские войска остаются на ее территории", - пишет издание.
"Во-первых, речь идет о прекращении боевых действий. Во-вторых, это основа для продолжительного мира", - сказал спикер Рамафосы Винсент Магвенья.
В то же время, посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова подчеркнула, что никаких переговоров с РФ, пока оккупанты остаются на территории Украины не будет.
"Мой президент очень четко дал понять... (Не будет) никаких переговоров между Украиной и Россией, пока россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно-признанных границ", - сказала дипломат.
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