"Мирный план" африканских лидеров предусматривает переговоры с РФ даже без вывода оккупационных войск из Украины

Африканские лидеры предлагают Украине вступить в мирные переговоры с РФ даже без вывода войск с территории Украины.

Как передает Reuters, об этом сообщила администрация президента ЮАР Сирила Рамафосы.

"Шесть африканских лидеров предлагают, чтобы Украина согласилась начать мирные переговоры с Россией даже если российские войска остаются на ее территории", - пишет издание.

"Во-первых, речь идет о прекращении боевых действий. Во-вторых, это основа для продолжительного мира", - сказал спикер Рамафосы Винсент Магвенья.

В то же время, посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова подчеркнула, что никаких переговоров с РФ, пока оккупанты остаются на территории Украины не будет.

"Мой президент очень четко дал понять... (Не будет) никаких переговоров между Украиной и Россией, пока россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно-признанных границ", - сказала дипломат.