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Ярмоленко, Срна, Ракицкий, Маркевич и другие. Известны все участники прощального матча Селезнева

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Матч пройдет 6 июня

Ярмоленко, Срна, Ракицкий, Маркевич и другие. Известны все участники прощального матча Селезнева

фото из соцсетей

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Стали известны все участники прощального матча экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева.

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Приглашенные звезды будут поделены на две команды.

Команда "Оранжевая": Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Василий Кобин, Артем Довбик, Юрий Вирт, Александр Алиев, Михаил Кополовец, Александр Горяинов, Адриан Пуканыч, Валерий Федорчук, Сергей Булеца, Олег Герасимюк, Владимир Езерский, Виктор Вацко и Владимир Кобельков.

Команда "Бело-голубая": Евгений Селезнев, Андрей Ярмоленко, Денис Бойко, Артем Милевский, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Артем Федецкий, Валерий Лучкевич, Андрей Русол, Александр Пихаленок, Евгений Шахов, Руслан Ротань, Александр Хацкевич, Юрий Максимов, Олег Шелаев, Мирон Маркевич, Тарас Михалик, Виталий Лисицкий, Александр Заваров и Виктор Никита.

Игра состоится 6 июня в Ужгороде на стадионе "Авангард" и будет носить благотворительный характер – все вырученные средства будут перечислены фонду "Несокрушимая Украина", а сумма и отчет будут опубликованы публично.

5 июня пройдет открытая тренировка и пресс-конференция с участниками матча.

Среди звезд шоу-бизнеса в Ужгороде будут присутствовать ведущий Андрей Бедняков и актеры Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов и Юрий Корявченков. Главными участниками события станут украинские военные - азовец Давид Касаткин "Химик", командир интернационального батальона "Титан" Игорь Номан "Янки", летчик-истребитель Вадим Ворошилов "Karaya", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады "Родион Кудриди" 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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В статье: Евгений Селезнев
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