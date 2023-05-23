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В Белгородской области России отменили режим "контртеррористической операции"

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Однако о том, когда выехавшие жители смогут вернуться в свои дома, губернатор не сообщил

В Белгородской области России отменили режим "контртеррористической операции"

фото из свободных источников

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Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в телеграм заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции.

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области".

Он также опубликовал ссылку на соответствующий документ.

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Однако о том, когда выехавшие жители смогут вернуться в свои дома, и в общем о текущей ситуации в приграничных регионах области Гладков ничего не сообщил.

В Белгородской области РФ со вчерашнего дня продолжалась "контртеррористическая операция". Ее объявили после того, как Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) начали проводить операцию в Белгородской области (РФ) для освобождения России от путинского режима.

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В статье: война с россией
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