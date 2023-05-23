В Белгородской области России отменили режим "контртеррористической операции"

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в телеграм заявил, что в регионе уже отменили режим контртеррористической операции.

"Принято решение об отмене правового режима контртеррористической операции на территории Белгородской области".

Он также опубликовал ссылку на соответствующий документ.

Однако о том, когда выехавшие жители смогут вернуться в свои дома, и в общем о текущей ситуации в приграничных регионах области Гладков ничего не сообщил.

В Белгородской области РФ со вчерашнего дня продолжалась "контртеррористическая операция". Ее объявили после того, как Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) начали проводить операцию в Белгородской области (РФ) для освобождения России от путинского режима.