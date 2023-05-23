Россияне начали использовать для воздушной разведки беспилотники из фанеры. ФОТО
По информации, данный тип БПЛА поставлен на серийное производство
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Российские войска стали использовать на фронте беспилотники, изготовленные из фанеры.
Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Сегодня 23 мая на одном из направлений, мобильной огневой группой 71 отдельной егерской бригадой Десантно-штурмовых войск ВС Украины из стрелкового оружия был уничтожен российский беспилотный летательный аппарат.
По остаткам видно, что фанерный самолетик сделан довольно просто. Однако, по информации, данный тип "сверхсовременного" БПЛА поставлен на серийное производство", - говорится в сообщении.
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