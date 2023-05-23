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Россияне начали использовать для воздушной разведки беспилотники из фанеры. ФОТО

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По информации, данный тип БПЛА поставлен на серийное производство

Россияне начали использовать для воздушной разведки беспилотники из фанеры. ФОТО

facebook.com/uaairborne

Новина українською

Российские войска стали использовать на фронте беспилотники, изготовленные из фанеры.

Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сегодня 23 мая на одном из направлений, мобильной огневой группой 71 отдельной егерской бригадой Десантно-штурмовых войск ВС Украины из стрелкового оружия был уничтожен российский беспилотный летательный аппарат.

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По остаткам видно, что фанерный самолетик сделан довольно просто. Однако, по информации, данный тип "сверхсовременного" БПЛА поставлен на серийное производство", - говорится в сообщении.

Россияне начали использовать для воздушной разведки беспилотники из фанеры. ФОТО - изображение 1
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В статье: война с россией
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