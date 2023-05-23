Буданов о контрнаступлении: Минимум оружия есть, скоро начнем
"Мы не можем больше терять время"
Фото: Олександр Чекменьов
Руководитель ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что у Украины уже есть минимально необходимое количество вооружения, чтобы начать контрнаступление.
Об этом Буданов рассказал в интервью японскому вещателю NHK.
"Многие гражданские лица все еще находятся под российской оккупацией, и мы не можем больше терять время. У нас уже есть минимум оружия и другого оборудования. Все, что я могу сказать, это то, что это начнется вскоре", - сказал Буданов.
Также глава ГУР отметил, что Украина будет использовать все имеющиеся силы и средства для того, чтобы изгнать Россию с украинских территорий. Для успешной операции, по его словам, понадобится "значительный запас оружия и боеприпасов" и заявил, что Украине нужны истребители.
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