Оттянули силы на Белгород? Число боестолкновений на востоке Украины уменьшилось

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 24 мая, сообщает, что за прошедшие сутки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 26 боевых столкновений. Эта цифра заметно меньше того количества, о котором Генштаб сообщал в течение предыдущих месяцев.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Также россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, в направлении Билогоровки, Хромового и Первомайского. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Также сообщается, что за прошедшие сутки россияне нанесли 41 авиационный удар и совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 - по зенитно-ракетным комплексам. Также, за прошедшие сутки украинские воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружений и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.