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Очередной Ка-52, стоимостью в $16 млн, стал металлоломом. Генштаб – о потерях россиян за 23 мая

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Очередной Ка-52, стоимостью в $16 млн, стал металлоломом. Генштаб – о потерях россиян за 23 мая

Генштаб

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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 – по зенитно-ракетным комплексам. Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

"За прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. Таким образом российский бюджет потерял эквивалент еще около 16 миллионов долларов США. Слава Украине!"

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 204760 (+400) человек ликвидировано,
  • танков – 3792 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 7424 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 3339 (+21) ед,
  • РСЗО – 570 (+5) ед,
  • средства ПВО – 327 (+0) ед,
  • самолетов – 309 (+0) ед,
  • вертолетов – 296 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2871 (+7),
  • крылатые ракеты – 1015 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6146 (+7) ед,
  • специальная техника – 440 (+7).

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ Ка-52 генштаб
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Источник:
Генштаб

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