Очередной Ка-52, стоимостью в $16 млн, стал металлоломом. Генштаб – о потерях россиян за 23 мая

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 – по зенитно-ракетным комплексам. Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.

"За прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. Таким образом российский бюджет потерял эквивалент еще около 16 миллионов долларов США. Слава Украине!"

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 204760 (+400) человек ликвидировано,

танков – 3792 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 7424 (+5) ед,

артиллерийских систем – 3339 (+21) ед,

РСЗО – 570 (+5) ед,

средства ПВО – 327 (+0) ед,

самолетов – 309 (+0) ед,

вертолетов – 296 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2871 (+7),

крылатые ракеты – 1015 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6146 (+7) ед,

специальная техника – 440 (+7).