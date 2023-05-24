Очередной Ка-52, стоимостью в $16 млн, стал металлоломом. Генштаб – о потерях россиян за 23 мая
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Генштаб
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 – по зенитно-ракетным комплексам. Также за прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52, 4 ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Zala".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 3 важные цели противника.
"За прошедшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. Таким образом российский бюджет потерял эквивалент еще около 16 миллионов долларов США. Слава Украине!"
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 204760 (+400) человек ликвидировано,
- танков – 3792 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 7424 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 3339 (+21) ед,
- РСЗО – 570 (+5) ед,
- средства ПВО – 327 (+0) ед,
- самолетов – 309 (+0) ед,
- вертолетов – 296 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2871 (+7),
- крылатые ракеты – 1015 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6146 (+7) ед,
- специальная техника – 440 (+7).
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