Дата старта тренировок, кол-во военных, сроки и прочее. Известны детали учений ВСУ на танках Abrams

Ожидается, что американские войска начнут тренировать украинцев на танках M1A1 Abrams "в течение следующей недели или близко к этим временным рамкам", как сообщил во вторник "Голосу Америки" пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер. Около 250 украинцев прибывают в Германию на этой неделе на учения, сообщил высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности.

Украинцы будут тренироваться на 31 танке "Абрамс", которые прибыли в Германию в начале этого месяца. Американские официальные лица заявили, что другая партия из 31 танка M1A1 Abrams находится на ремонте в США и будет доставлена в Украину к осени.

Ожидается, что обучение в Германии продлится около 10 недель и будет сосредоточено на том, как управлять танками, как маневрировать ими в бою, а также на техническом обслуживании машин. По словам чиновника, структура курса будет аналогичной предыдущим учениям под руководством США на боевых бронированных машинах Bradley и Stryker, которые были предоставлены Украине в начале этого года.