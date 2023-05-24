Пентагон объявил темы, которые будут обсуждаться на Рамштайне – есть ли среди них F-16

На встрече контактной группы по обороне Украины партнеры будут обсуждать предоставление украинским войскам дополнительных боеприпасов, укрепление системы противовоздушной обороны и обучение летчиков. Об этом сказал представитель Пентагона Пэт Райдер. Встреча в формате Рамштайн состоится 25 мая.

"Я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона, как и раньше, будет оставаться темой приоритетного обсуждения, а также боеприпасы, чтобы гарантировать, опять же, что они могут выдержать бой. А потом будет еще и обсуждение обучения на F-16".

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В министерстве обороны США заявили, что передача истребителей F-16 Украине запланирована "в долгосрочной перспективе". Это означает, что именно до контрнаступления ВСУ на эти самолеты рассчитывать не стоит.

LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig. Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/YC9P2rS2xL — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) May 23, 2023

Учения на F-16 будут проводиться за пределами Украины на европейских полигонах, но до их начала могут пройти недели или месяцы.