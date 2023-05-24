Еще одна из стран ЕС и НАТО объяснила, почему она не будет принимать участие в коалиции F-16
Ранее отказалась Португалия
фото из свободных источников
Испания не будет участвовать в коалиции американских истребителей F-16. Причина – Мадрид банально не имеет таких самолетов на вооружении. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во вторник, 23 мая, перед встречей с коллегами в Брюсселе.
Роблес исключила возможность обучения украинских летчиков на истребителях F-16 и сами их поставки, как пишут испанские СМИ. Однако позиция Испании заключается в полной и однозначной поддержке Украины в пределах возможного.
"В вопросе истребителей мы солидарны с другими странами, но все знают, что у нас есть F-18, EuroFighter – у нас нет F-16, и поэтому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны. Эскалация? Именно Путин осуществляет эскалацию войны, когда ежедневно продолжает нападать на гражданское население".
Роблес напомнила, что Испания обеспечила обучение более тысячи украинских военных, среди которых и экипажи танков Leopard 2, шесть из которых уже в Украине, а еще четыре – готовятся к передаче.
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