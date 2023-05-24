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Нидерланды выделят почти 300 млн евро на боеприпасы калибра НАТО для Украины

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Нидерланды выделят почти 300 млн евро на боеприпасы калибра НАТО для Украины

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Новина українською

Военная поддержка Украины, наращивание производственных мощностей и новые оборонные проекты – эти вопросы обсуждали 24 мая в Брюсселе министры обороны стран-членов ЕС.

Нидерланды выделили 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины, объявила министр Кайса Оллонгрен. Речь идет о боеприпасах калибра 155 мм. С этой целью еще в марте было принято решение об объединении усилий. Тогда ЕС согласовал план о поставках в Украину боеприпасов на сумму 2 миллиарда евро. ВСУ должны получить миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Снаряды калибром 155 миллиметров являются стандартом вооружения стран НАТО. Обычно используется в полевых пушках, гаубицах и пушках-гаубицах. С конца ХХ века большинство армий НАТО приняли на вооружение 155-мм оружие как универсальный стандарт. Российские пушки обычно используют 152-мм оружие.

Большое количество украинских солдат проходят подготовку в рамках Миссии военной помощи ЕС. К концу мая уже прошли подготовку около 15 200 военнослужащих, в которой участвовало и Министерство обороны Нидерландов.

Министры обороны также обсудили недавнее предложение комиссара ЕС Тьерри Бретона о выделении 500 млн евро из бюджета ЕС. Должны быть задействованы меры, которые помогут европейской оборонной промышленности увеличить свои производственные мощности. Это крайне необходимо для продолжения военной поддержки Украины и их собственных запасов.

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В статье: война с россией
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Источник:
defensie.nl

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