В разведке Британии акцентировали внимание на больших проблемах армии РФ с дисциплиной

Исследования независимых российских журналистов, "заслуживающих доверия", свидетельствуют, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1 053 дела о самовольном отсутствии военнослужащих – больше, чем за весь 2022 год.

Российские военные пытались поддерживать дисциплину в своих рядах на протяжении всей "операции" в Украине, но после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года эта проблема, скорее всего, ухудшилась, отмечает британская разведка.

Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство из тех, кого признали виновными в самовольном оставлении части, сейчас наказаны условными сроками, что означает, что они могут быть передислоцированы для участия в "сво". Усилия России, направленные на улучшение дисциплины, сосредоточены на наказании нарушителей и поощрении патриотического пыла, а не на устранении первопричин разочарования солдат.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/3FQPPhWTjK



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dCyKAP8ANi