В разведке Британии акцентировали внимание на больших проблемах армии РФ с дисциплиной
После принудительной мобилизации ситуации ухудшилась
Getty Images / Global Images Ukraine
Исследования независимых российских журналистов, "заслуживающих доверия", свидетельствуют, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1 053 дела о самовольном отсутствии военнослужащих – больше, чем за весь 2022 год.
Российские военные пытались поддерживать дисциплину в своих рядах на протяжении всей "операции" в Украине, но после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года эта проблема, скорее всего, ухудшилась, отмечает британская разведка.
Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство из тех, кого признали виновными в самовольном оставлении части, сейчас наказаны условными сроками, что означает, что они могут быть передислоцированы для участия в "сво". Усилия России, направленные на улучшение дисциплины, сосредоточены на наказании нарушителей и поощрении патриотического пыла, а не на устранении первопричин разочарования солдат.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 24, 2023
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dCyKAP8ANi
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