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В Белгородской области РФ заявили об атаках БПЛА и продолжении зачистки региона

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ПВО якобы сбила большинство из них

В Белгородской области РФ заявили об атаках БПЛА и продолжении зачистки региона

гладков

Новина українською

Губернатор Белгородской области РФ гладков заявил, что силовики продолжают зачистку региона после того, как 22 мая на его территорию вошли российские добровольцы.

По его словам, в ночь с 23 на 24 мая произошло большое количество атак дронов, но ПВО якобы сбила большинство из них. Есть разрушения в самом Белгороде и районе, а также в Борисовском районе, в поселке Томаровка и селе Новая Таволжанка. Повреждены легковые автомобили, частные дома и административные здания.

В Грайворонском округе поврежден газопровод, электросети, нет связи и водоснабжения. Кроме того, в больницах 9 человек, в том числе трое в реанимации. Пока из-за "зачистки" возвращаться домой эвакуированным не разрешают. Сам гладков 23 мая объявил, что режим контртеррористической операции в регионе отменен.

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На России утверждают, что в ходе контртеррористической операции "националистические формирования были заблокированы и разгромлены". При этом "Русский добровольческий корпус" заявил, что у него потерь нет, и опубликовал видео с техникой.

  • Как рассказал The New York Times высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, во время операции украинские военные в основном действовали как поддержка, защищая границу Украины на случай российской контратаки. Сами украинские защитники в операции не участвовали.
  • Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" после столкновения с российскими войсками в Белгородской области РФ могли отойти ближе к границе с Украиной, предполагает американский Институт изучения войны.
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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/vvgladkov

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Комментарии (1)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.05.2023 в 13:32
Ні шагу назад , пазаді мацква ! Вспишка справа-слєва вам , мацкалікі !
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