В Белгородской области РФ заявили об атаках БПЛА и продолжении зачистки региона

Губернатор Белгородской области РФ гладков заявил, что силовики продолжают зачистку региона после того, как 22 мая на его территорию вошли российские добровольцы.

По его словам, в ночь с 23 на 24 мая произошло большое количество атак дронов, но ПВО якобы сбила большинство из них. Есть разрушения в самом Белгороде и районе, а также в Борисовском районе, в поселке Томаровка и селе Новая Таволжанка. Повреждены легковые автомобили, частные дома и административные здания.

В Грайворонском округе поврежден газопровод, электросети, нет связи и водоснабжения. Кроме того, в больницах 9 человек, в том числе трое в реанимации. Пока из-за "зачистки" возвращаться домой эвакуированным не разрешают. Сам гладков 23 мая объявил, что режим контртеррористической операции в регионе отменен.

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На России утверждают, что в ходе контртеррористической операции "националистические формирования были заблокированы и разгромлены". При этом "Русский добровольческий корпус" заявил, что у него потерь нет, и опубликовал видео с техникой.