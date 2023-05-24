Президент Украины: Мы начали работу над концепцией развития авиации с учетом перехода на новые самолеты

24 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки Главнокомандующего. Он сообщил о следующих итогах встречи:

"Об оперативной ситуации доложили Главком, ГУР МО, командующие ОСУВ "Хортица" и "Таврия". От Минобороны услышали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов".

"Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства. Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т.д.".