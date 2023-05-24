  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент Украины: Мы начали работу над концепцией развития авиации с учетом перехода на новые самолеты
В тренде

Президент Украины: Мы начали работу над концепцией развития авиации с учетом перехода на новые самолеты

Общие новости
(1 голосов)

Итоги Ставки

Президент Украины: Мы начали работу над концепцией развития авиации с учетом перехода на новые самолеты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

24 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки Главнокомандующего. Он сообщил о следующих итогах встречи:

"Об оперативной ситуации доложили Главком, ГУР МО, командующие ОСУВ "Хортица" и "Таврия". От Минобороны услышали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов".

"Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства. Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение и т.д.".

Читайте такжеВерные всегда. Залужный и Зеленский поздравили защитников с Днем морской пехоты

По теме
yellow-arrow
Православная церковь Украины перейдет на новый календарь
yellow-arrow
Под Бахмутом погиб мастер спорта Украины по боксу
yellow-arrow
Министр обороны Великобритании встретился с Резниковым в Киеве – главные тезисы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/V_Zelenskiy_official

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде