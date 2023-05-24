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Православная церковь Украины перейдет на новый календарь

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Православная церковь Украины перейдет на новый календарь

ПЦУ

Новина українською

Православная церковь Украины с 1 сентября перейдет на новый календарь. Такое решение приняли на архиерейском соборе ПЦУ в Киеве, как сообщает BBC Украина с места событий.

Собрание всех епископов проходит в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Переход поддержали почти единогласно – против выступил один епископ, также еще один воздержался.

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ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января; Покрову – 1 октября, Крещение – 6 января. Изменения не будут касаться Пасхи и Троицы. Отметим, что официального заявления ПЦУ пока не было.

Пропагандистское российское издание "риа новости", информируя своих граждан об этой новости, заявило: "Раскольническая Православная церковь Украины перешла на новый календарь".

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Источник:
bbc.com

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