Православная церковь Украины с 1 сентября перейдет на новый календарь. Такое решение приняли на архиерейском соборе ПЦУ в Киеве, как сообщает BBC Украина с места событий.

Собрание всех епископов проходит в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Переход поддержали почти единогласно – против выступил один епископ, также еще один воздержался.

ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января; Покрову – 1 октября, Крещение – 6 января. Изменения не будут касаться Пасхи и Троицы. Отметим, что официального заявления ПЦУ пока не было.

Пропагандистское российское издание "риа новости", информируя своих граждан об этой новости, заявило: "Раскольническая Православная церковь Украины перешла на новый календарь".