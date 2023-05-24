"Скоро". Посол Украины в Германии показал танки Leopard 1, обещанные Украине
Около сотни будет поставлено
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Посол Украины в Германии Алексей Макеев показал танки Leopard 1A5, которые Берлин и партнеры пообещали передать Украине. В целом ВСУ должны получить 110 машин. Фото и видео с Leopard 1A5 появились в Twitter украинского дипломата.
"110 Leopard 1A5. Скоро. Новая немецкая мощь".
110 ????1A5. Schon bald. #NeueDeutscheHärte #FFG pic.twitter.com/L9Rnf9SIZX— Oleksii MAKEIEV ???????? (@Makeiev) May 24, 2023
Leopard 1 – основной боевой танк второго поколения, был разработан и производился в Западной Германии. Взят на вооружение в 1965 г. Считалось, что современные высокоэффективные кумулятивные боеприпасы снизят значение бронирования, поэтому основное внимание было сосредоточено на ударной силе и маневренности машины. Стал первым немецким танком, созданным после Второй мировой войны. Работы над танком начались совместно с Францией в 1950-е, однако впоследствии сотрудничество прекратилось. Взят на вооружение в 12 странах на четырех континентах. Благодаря программам модернизации до сих пор остается на вооружении во многих странах. До 1984 г. было изготовлено 4744 единиц.
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