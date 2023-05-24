"РДК" и легион "Свободы России" провели пресс-конференцию - отчитались о выполнении задач в РФ
Рассказали журналистам, что выполнили в Белгородской области РФ боевые и политические задачи
фото из соцсетей
Представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" провели так называемую пресс-конференцию, на которой рассказали журналистам, что выполнили в Белгородской области РФ боевую и политические задачи.
"Чем сильнее, мощнее мы заходим на территорию РФ, тем больше им нужно времени, чтобы прийти в себя и принять ответные меры. Пока они не выкатили на дорогу танки в большом количестве, они даже толком не могли нам ничего противопоставить. Просто мы не имеем огромных по количеству сил, чтобы всю эту территорию занимать и полноценно контролировать. Для нас это все еще является пробой сил", - заявил предствитель "РДК".
Бойцы продемонстрировали, по их словам, трофейный российский БТР.
В "РДК" рассказали, что двое их членов получили ранения, а в легионе "Свобода России" заявили о гибели двух своих военных и 10 раненых.
Также бойцы заявили, что на территории России "использовали технику, которую в свое время армия кремлевских зомби отобрала у ВСУ под Бахмутом. "Эту технику мы успешно "перетрофеили" и вернули обратно", - говорится в сообщении.
22 мая "Русский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР), в которых россияне воюют за Украину, заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области РФ от путинской власти.
Уже 23 мая российские власти заявили о разгроме бойцов "РДК" и "ЛСР", которых в России называют "диверсантами", и завершении "контртеррористической" операции в Белгородской области.
Institute for the Study of War (ISW) сообщил в своем отчете, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" после столкновения с российскими войсками в Белгородской области РФ могли отойти ближе к границес Украиной.
В самом "РДК" 23 мая заявили, что их техника осталась невредимой, российское Минобороны распространяет ложьоб уничтожении колонн техники "диверсантов" в Брянской области РФ.
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