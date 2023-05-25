В Воздушных силах и КГВА рассказали о результатах работы ПВО во время ночной атаки россиян

В ночь на 25 мая 2023 года враг атаковал Украину ударными дронами иранского производства "Shahed". Были зафиксированы пуски 36 барражирующих боеприпасов с северного и южного направлений.

Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства. К отражению атаки были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг", "Центр", "Запад" и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины.

Киев остается одной из главных целей врага в этой войне. После самой длинной паузы в мае – продолжительностью 4 дня, рашисты снова атаковали Киев с воздуха. Это уже двенадцатое нападение на столицу в этом месяце. Враг продолжает использовать тактику нападения в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов. Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Ударов по Киеву не допущено, отметил начальник КГВА Сергей Попко.