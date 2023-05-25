Прошлись по артиллерии и БПЛА врага. Генштаб обновил потери российских оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 205260 (+500) человек ликвидировано,

танков – 3795 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 7432 (+8) ед,

артиллерийских систем – 3359 (+20) ед,

РСЗО – 570 (+0) ед,

средства ПВО – 327 (+0) ед,

самолетов – 309 (+0) ед,

вертолетов – 296 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36),

крылатые ракеты – 1015 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6148 (+2) ед,

специальная техника – 444 (+4).

Данные уточняются. Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.