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Прошлись по артиллерии и БПЛА врага. Генштаб обновил потери российских оккупантов

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Цифры за 24 мая добавились к общим

Прошлись по артиллерии и БПЛА врага. Генштаб обновил потери российских оккупантов

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 205260 (+500) человек ликвидировано,
  • танков – 3795 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 7432 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 3359 (+20) ед,
  • РСЗО – 570 (+0) ед,
  • средства ПВО – 327 (+0) ед,
  • самолетов – 309 (+0) ед,
  • вертолетов – 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36),
  • крылатые ракеты – 1015 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6148 (+2) ед,
  • специальная техника – 444 (+4).

Данные уточняются. Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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