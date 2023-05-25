Прошлись по артиллерии и БПЛА врага. Генштаб обновил потери российских оккупантов
Цифры за 24 мая добавились к общим
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 205260 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 3795 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 7432 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 3359 (+20) ед,
- РСЗО – 570 (+0) ед,
- средства ПВО – 327 (+0) ед,
- самолетов – 309 (+0) ед,
- вертолетов – 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36),
- крылатые ракеты – 1015 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6148 (+2) ед,
- специальная техника – 444 (+4).
Данные уточняются. Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши воины также уничтожили 3 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" и 1 разведывательный дрон типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, 4 склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще 4 важные цели противника.
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