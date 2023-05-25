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РФ запустила ИПСО о том, что Залужный получил тяжелое ранение. В SPRAVDI показали, почему это фейк

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РФ запустила ИПСО о том, что Залужный получил тяжелое ранение. В SPRAVDI показали, почему это фейк

SPRAVDI

Новина українською

РосСМИ вбросили новость о том, что в результате российского ракетного удара Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен на командном пункте вблизи Херсона (травма головы, осколочные ранения, трепанация черепа). Первыми об этом написали "риа новости" со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

В опровержение вражеского бреда Центр стратегических коммуникаций демонстрирует видео, где генерал Залужный онлайн участвует в открытии Международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете "Одесской юридической академии".

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что фейки россиян об "исчезновении" Залужного – это попытка деморализовать защитников в Бахмуте.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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Источник:
t.me/spravdi

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