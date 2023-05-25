РФ запустила ИПСО о том, что Залужный получил тяжелое ранение. В SPRAVDI показали, почему это фейк
Есть видеоподтверждение
SPRAVDI
РосСМИ вбросили новость о том, что в результате российского ракетного удара Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был тяжело ранен на командном пункте вблизи Херсона (травма головы, осколочные ранения, трепанация черепа). Первыми об этом написали "риа новости" со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.
В опровержение вражеского бреда Центр стратегических коммуникаций демонстрирует видео, где генерал Залужный онлайн участвует в открытии Международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете "Одесской юридической академии".
Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что фейки россиян об "исчезновении" Залужного – это попытка деморализовать защитников в Бахмуте.
Популярное сейчас
- Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона
- "РДК" и легион "Свободы России" провели пресс-конференцию - отчитались о выполнении задач в РФ
- Бондаренко: До игры с Зарей в новостях они говорили: "Мы должны победить Шахтер", – так, будто мы 10-я команда чемпионата
- Российские добровольцы заявили об освобождении двух сел на Белгородщине: "Начали штурм Грайворона"
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО