"Осколок от мины попал под сердце". Буданов впервые рассказал о своем тяжелом ранении

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов стал героем большой статьи в майском выпуске журнала НВ. Главные тезисы из материала пресс-служба ГУР привела на своих страницах в соцсетях.

Об одной из самых дерзких спецопераций, которую осуществила группа оперативников во главе с Будановым в оккупированном Крыму в 2016 году, рассказал тогдашний начальник ГУР МО Украины Валерий Кондратюк. Тогда военная разведка Украины получила информацию о переброске врагом боевых вертолетов в Джанкой и решила их уничтожить:

"Мы понимали: с помощью этих вертолетов, которые работают на низких высотах, противник может попытаться захватить дамбу Крымского канала [открыв доступ воде на полуостров]. Россияне высадят там десант, и мы ничего не успеем сделать".

Во время той операции группа Буданова столкнулась с элитным спецподразделением фсб "вымпел", за несколько минут боя уничтожила противника и вышла из оккупированной крымской территории без потерь.

Из-за страха и ненависти к Буданову россияне уже более десятка раз организовывали покушения на его жизнь. Например, в 2019 году под его личный автомобиль российский киллер заложил взрывчатку, которая, к счастью, сдетонировала преждевременно. Сам Кирилл Буданов рассказывает о тех событиях так же взвешенно, как и о полученных во время спецопераций на Донбассе ранениях. Их было три. Одно из них тяжелое: после взрыва противопехотной мины один из осколков попал под сердце.

"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно".

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова ответственным за освобождение пленных, глава ГУР твердо решил ехать на первый во время полномасштабного вторжения обмен, но по стечению обстоятельств не смог, и его подменила жена: