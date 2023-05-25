  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси
В тренде

Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси

Общие новости
(1 голосов)

Контроль – за Шойгу

Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главы МО РФ и Беларуси подписали документы, "определяющие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на белорусской территории", как сообщают пропагандистские российские СМИ со ссылкой на Минобороны РБ.

Минск "заинтересован в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере".

"Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран", – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну", – сказал Шойгу.

Контроль за российским нестратегическим ядерным оружием, размещаемым в Беларуси, "остается за Россией, решение о применении тоже", заявил министр обороны РФ Шойгу.

Напомним, Путин и Лукашенко в начале 2023-го договорились о размещении части ядерного арсенала Москвы в Беларуси.

Читайте такжеЛукашенко: Никто на нас нападать не собирается, в том числе украинцы

По теме
yellow-arrow
"Осколок от мины попал под сердце". Буданов впервые рассказал о своем тяжелом ранении
yellow-arrow
У Зеленского заявили, что украинское контрнаступление уже началось
yellow-arrow
РФ запустила ИПСО о том, что Залужный получил тяжелое ранение. В SPRAVDI показали, почему это фейк
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин Александр Лукашенко война с россией ядерное оружие сергей шойгу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/modmilby

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде