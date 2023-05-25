Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси
Контроль – за Шойгу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главы МО РФ и Беларуси подписали документы, "определяющие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на белорусской территории", как сообщают пропагандистские российские СМИ со ссылкой на Минобороны РБ.
Минск "заинтересован в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере".
"Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран", – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну", – сказал Шойгу.
Контроль за российским нестратегическим ядерным оружием, размещаемым в Беларуси, "остается за Россией, решение о применении тоже", заявил министр обороны РФ Шойгу.
Напомним, Путин и Лукашенко в начале 2023-го договорились о размещении части ядерного арсенала Москвы в Беларуси.
Популярное сейчас
- Бондарь: Снурницын просто ударил Зубкова по ногам, Сикан без ноги ходит в раздевалке. Это ММА какие-то
- Воспитанник Динамо подписал контракт с Полесьем - СМИ
- Ярмоленко: Пока что не могу сказать, куда пойду дальше
- Бойцы "РДК" захватили новейший российский БТР-82А в Белгородской области. ВИДЕО
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО