Москва и Минск подписали документ о размещении ядерного оружия в Беларуси

Главы МО РФ и Беларуси подписали документы, "определяющие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на белорусской территории", как сообщают пропагандистские российские СМИ со ссылкой на Минобороны РБ.

Минск "заинтересован в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с Москвой в военной сфере".

"Размещение нестратегического ядерного оружия – действенный ответ на агрессивную политику недружественных нам стран", – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну", – сказал Шойгу.

Контроль за российским нестратегическим ядерным оружием, размещаемым в Беларуси, "остается за Россией, решение о применении тоже", заявил министр обороны РФ Шойгу.

Напомним, Путин и Лукашенко в начале 2023-го договорились о размещении части ядерного арсенала Москвы в Беларуси.