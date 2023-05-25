В ЧВК Вагнер объявили о начале выхода наемников из Бахмута – в ВСУ прокомментировали
Заявление россиян
тг-канал пригожина
Российские военнослужащие, которые входят в состав ЧВК "Вагнер" и находятся в районе Бахмута Донецкой области, начали выходить из города, чтобы передать позиции регулярной российской армии. Об этом утром 25 мая сообщил руководитель ЧВК евгений пригожин.
"Мы выводим подразделения из Бахмута... До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным: боекомплекты, позиции – все, включая сухой паек".
пригожин заявил, что если российским военным "будет трудно", то "Вагнер" оставит тех, кто "имел основную роль в захвате города". Украинские СМИ сейчас пытаются получить данные от ГУР в контексте заявления главаря ЧВК.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Череватый уже прокомментировал "выход" вагнеровцев из Бахмута:
"Мы точно констатируем уменьшение атак и, возможно, это связано с их перегруппировкой. Точно мы нанесли им очень большие потери и они в этом нуждаются. В каких объемах, какими подразделениями – нам нужно время, чтобы верифицировать эту информацию".
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