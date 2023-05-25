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Враг пытается остановить продвижение ВСУ по флангам. Минобороны – о текущей ситуации в Бахмуте

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Враг пытается остановить продвижение ВСУ по флангам. Минобороны – о текущей ситуации в Бахмуте

Getty Images_

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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении россияне пытаются остановить продвижение украинских бойцов на флангах.

"Эпицентром боевых действий остается восток. Там враг осуществляет наступление на нескольких направлениях – Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и Бахмутском. На Авдеевском и Марьинском – атаки врага отбиты. Наступательные действия врага безуспешны. На Лиманском враг за прошедшие сутки взял паузу и наступательные действия не проводил. На Купянском продолжаются сейчас бои. Враг атакует, пытается захватить плацдарм для дальнейшего продвижения, несет потери".

"На Бахмутском направлении артиллерийскими обстрелами враг пытается остановить наше продвижение по флангам. Сейчас враг подтягивает дополнительные подразделения на фланги для усиления. В пригороде Бахмута враг заменил подразделения Вагнера на армейские регулярные отряды. В самом же городе Бахмут на данный момент остаются вагнеровцы. Наши войска контролируют окраины города в юго-западной части в районе "Самолет".

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В статье: война с россией Анна Маляр Бахмут
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Источник:
t.me/annamaliar

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