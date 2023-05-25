В Украине может появиться закон о наказании мужчин, незаконно выехавших за границу во время войны

В Украине может появиться закон о наказании мужчин, которые незаконно выехали из Украины во время войны. Это будет совместная инициатива парламента и правительства, как заявил в интервью РБК-Украина министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Что делать с людьми, которые незаконно пересекли границу и потом вернутся домой? На сегодня таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что после окончания войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу. Инициатива это будет или законопроект? Я думаю, это будет закон".

"Как раз мы с вами поговорили об этом и уже займемся изучением именно международного опыта. Каким образом обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу".