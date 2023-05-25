Foreign Policy: Известно, где первые украинские пилоты начнут обучение на F-16, и сколько их будет
Одна из главных стран-партнеров
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Около 20 украинских пилотов начнут первый этап обучения на F-16 истребителях в Великобритании. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства. Собеседник издания отметил:
"Это будут базовые наземные тренировки украинских пилотов, после которых они будут готовы к более специализированной подготовке по управлению истребителями F-16 (или другими военными самолетами)".
Украина надеется отправить на обучение тех, кто уже хорошо владеет английским языком, чтобы ускорить процесс подготовки. Тренировка по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будет включать в себя тренажеры и реальные самолеты. Вероятно, сначала это будут не F-16, а более простые истребители.
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