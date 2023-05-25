В ГУР рассказали о рейде РДК в Белгородскую область. Есть данные, что добровольцы все еще на территории РФ

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире телемарафона, что внутренние конфликты в России становятся только масштабнее, а идея создания буферной зоны внутри РФ будет полезной для Украины.

"РДК и легион "Свобода России" уже делали соответствующие заявления. Это граждане РФ, и на территории своей родины, которая называется сейчас Российская Федерация, они действуют самостоятельно, согласно собственным целям, политическим планам и манифестам. Украина, конечно, наблюдает за этими событиями, но граждане РФ на территории России действуют самостоятельно". "Их действия набирают обороты. Это уже не первые события, не первые внутренние конфликты, и они становятся все масштабнее. Думаю, что можно ожидать продолжения подобных событий и расширения их географии. Идею пропагандистов РФ о буферной зоне внутри России можно только поддержать, она будет полезной для Украины".

Тем временем пресс-служба РДК опубликовала новое видео:

"Разумеется, на этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Однако мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики! Слава РДК!"

Украинский журналист Андрей Цаплиенко записал интервью с "Цезарем", одним из лидеров Легиона "Свобода России", который участвовал в рейде на территорию Белгородской области. Известно, что на территорию РФ заходила, если считать примерно, ротно-тактическая группа; сторонники Легиона до сих пор остаются на территории врага; добровольцы утверждают, что у них есть поддержка со стороны местного населения приграничных районов РФ.