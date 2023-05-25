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США одобрили продажу Украине ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования

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Почти $300 млн

США одобрили продажу Украине ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования

Raytheon

Новина українською

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине системы ПВО NASAMS и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 285 млн долларов США. Об этом говорится в сообщении Агентства оборонного сотрудничества США. Агентство предоставило необходимую сертификацию, сообщив об этом в Конгресс.

Правительство Украины обратилось с просьбой приобрести систему NASAMS, которая включает в себя: один радар AN/MPQ-64F1 Sentinel Radar, центр распределения огня, пусковые установки, средства защищенной связи, GPS-приемники, загрузчики кодов, комплекты кабелей, наборы инструментов, испытательное оборудование, вспомогательное оборудование, тягачи, генераторы, техническую документацию, запасные части, техническую поддержку правительства США и подрядчика и другие связанные с этим элементы материально-технического обеспечения и сопровождения программы.

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Общая оценочная стоимость составляет 285 миллионов долларов. Основным подрядчиком станет компания Raytheon Missiles and Defense. 18 мая председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время визита в Норвегию заявил, что вскоре могут возрасти поставки в Украину норвежских систем противовоздушной обороны NASAMS.

NASAMS разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon. Это мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и т.д.) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км.

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В статье: война с россией NASAMS ПВО ППО
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Источник:
dsca.mil

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