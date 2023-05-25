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Варвара Грачева - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча WTA

Варвара Грачева - Элина Свитолина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

instagram.com/elisvitolina

UA-Футбол
Новина українською

Элина Свитолина в двух шагах от первого финала после возвращения в большой теннис. По пути украинки будет представительница страны, которую никто в адекватном мире не уважает и не будет уважать в ближайшие сто лет. Соперницы раньше встречались однажды. Что интересно, это также было на грунте: в сентябре 2020-го Элина победила Варвару Грачеву в двух сетах. Верим в продолжение этой серии.

Матч состоится на центральном корте третьим запуском. Поэтому начнется не раньше 15.30.

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Теннис. WTA. Страсбург. Четвертьфинал
25 мая. Начало не раньше 15:30
Варвара Грачева (44) - Элина Свитолина (Украина, 508)
Трансляция – канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

Трансляция матча
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Варвара Грачова - Еліна Світоліна дивитися онлайн
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В статье: Элина Свитолина смотреть футбол онлайн
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