ВСУ продвигаются на северном и южном флангах Бахмута, - Нацгвардия
Силы обороны продолжают развивать успех на флангах города
Генштаб ЗСУ
Силы обороны продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута.
Об этом заявил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ, полковник Николай Уршалович.
По его словам, в составе группирований войск Сил обороны военные гвардейцы на Бахмутском направлении продолжали ведение воздушной и радиоэлектронной разведки с целью выявления районов скопления живой силы и техники противника, его радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы, огневых средств с целью поддержки подразделений Сил обороны, которые продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута.
На Лиманском направлении нацгвардейцы удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества.
"На Сиверском направлении проводили штурмовые действия позиций противника на подступах к восточной окраине Белогоровки с целью недопущения улучшения его тактического положения", - говорится в сообщении.
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