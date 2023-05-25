Залужный в порядке и передал привет российским пропагандистам. ВИДЕО
Страшная тайна о главнокомандующем ВСУ
Фото: facebook.com/CinCAFU / Автор невідомий
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный чувствует себя хорошо и благодарит всех украинцев за поддержку. Об этом свидетельствует видео, которое в четверг, 25 мая, обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан, также известный под позывным "Штирлиц".
Он напомнил, что в течение мая российская пропаганда
"И наконец сегодня, 25 мая, я хочу открыть очень страшную тайну о главнокомандующем ВСУ", – сказал на видео Штефан, после чего на видео появился Залужный.
"Искренне спасибо всем украинцам. Вместе мы обязательно победим и не только сегодня. Всегда. Спасибо всем", - сказал с улыбкой главком ВСУ.
Погані новини для рашнпропаганден!— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 25, 2023
Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів!
З Головнокомандувачем разом, і тільки вперед до нашої спільної Перемоги!
Дякуємо за підтримку воїнів ЗС України та інших… pic.twitter.com/olzsMCaubH
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