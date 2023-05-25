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Залужный в порядке и передал привет российским пропагандистам. ВИДЕО

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Страшная тайна о главнокомандующем ВСУ

Залужный в порядке и передал привет российским пропагандистам. ВИДЕО

Фото: facebook.com/CinCAFU / Автор невідомий

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный чувствует себя хорошо и благодарит всех украинцев за поддержку. Об этом свидетельствует видео, которое в четверг, 25 мая, обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан, также известный под позывным "Штирлиц".

Он напомнил, что в течение мая российская пропаганда неоднократно публиковала фейки о ранениях генерала Залужного и конспирологических мнениях так называемых "экспертов" о состоянии его здоровья.

"И наконец сегодня, 25 мая, я хочу открыть очень страшную тайну о главнокомандующем ВСУ", – сказал на видео Штефан, после чего на видео появился Залужный.

"Искренне спасибо всем украинцам. Вместе мы обязательно победим и не только сегодня. Всегда. Спасибо всем", - сказал с улыбкой главком ВСУ.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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