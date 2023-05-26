Металлист в шаге от вылета, Ман Юнайтед в Лиге чемпионов. Главные новости за 25 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 25 мая

В четверг свои матчи 28-го тура украинской Премьер-лиги проводили команды второй половины таблице и “Кривбасс”. Криворожский клуб обыграл “Металлист” со счетом 2:0 и фактически отправил харьковчан в Первую лигу. На последнем месте остается “Львов”, проигравший “Черноморцу” (0:1), “Ингулец” с “Металлистом 1925” и “Минай” с “Рухом” поделили очки (по 0:0).

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу намерен и дальше оставаться на своей должности. Сразу по окончании реабилитации, которая сейчас проходит после операции, тренер “Динамо” намерен вернуться к работе. Об этом утверждает Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Румын твердо настроен доработать оставшийся год контракта", – сообщает источник.

Аргентинский хавбек "Днепра-1" Доминго Бланко летом может покинуть украинский клуб. Как сообщает SoyDelRojo, 28-летний футболист футболист не чувствует себя счастливым в украинском клубе, из-за чего рассматривает возможность покинуть "Днепр-1" летом. Одним из вариантов для Бланко называется "Индепендьенте".

Судьба главного тренера "Карпат" Андрея Тлумака будет решаться после окончания сезона. Тлумак продолжает исполнять свои обязанности, и именно он должен вывести команду на заключительный домашний матч с "Оболонью" 27 мая, информирует FanDay. Тем не менее, называются и возможные кандидаты на смену Тлумак. Среди претендентов Олег Лужный, и Мирон Маркевич.

“Челси” с Михаилом Мудриков в стартовом составе проиграл “Манчестер Юнайтед” в перенесенном матче АПЛ (4:1). За МЮ голы забивали Каземиро, Марсьяль, Фернандеш и Рашфорд. Благодаря этой победе “Юнайтед” гарантировал себе место в топ-4, оставив на пятой позиции “Ливерпуль”.

Главный тренер льежского "Стандарда" Ронни Дейла с нового сезона возглавит "Брюгге" Романа Яремчука. Представление 47-летнего норвежца состоится на первой тренировке команды перед новым сезоном в конце июня. Дейл ранее также работал в "Волеренге", "Селтике" и "Нью-Йорк Сити".