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Металлист в шаге от вылета, Ман Юнайтед в Лиге чемпионов. Главные новости за 25 мая

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А также возможная отставка Тлумака и новый тренер Яремчука

Металлист в шаге от вылета, Ман Юнайтед в Лиге чемпионов. Главные новости за 25 мая

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 25 мая

Три гола на восемь команд в четырех матчах УПЛ

В четверг свои матчи 28-го тура украинской Премьер-лиги проводили команды второй половины таблице и “Кривбасс”. Криворожский клуб обыграл “Металлист” со счетом 2:0 и фактически отправил харьковчан в Первую лигу. На последнем месте остается “Львов”, проигравший “Черноморцу” (0:1), “Ингулец” с “Металлистом 1925” и “Минай” с “Рухом” поделили очки (по 0:0).

Луческу намерен отработать свой контракт

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу намерен и дальше оставаться на своей должности. Сразу по окончании реабилитации, которая сейчас проходит после операции, тренер “Динамо” намерен вернуться к работе. Об этом утверждает Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Румын твердо настроен доработать оставшийся год контракта", – сообщает источник.

Бланко хочет покинуть Днепр-1

Аргентинский хавбек "Днепра-1" Доминго Бланко летом может покинуть украинский клуб. Как сообщает SoyDelRojo, 28-летний футболист футболист не чувствует себя счастливым в украинском клубе, из-за чего рассматривает возможность покинуть "Днепр-1" летом. Одним из вариантов для Бланко называется "Индепендьенте".

Руководство Карпат решит судьбу Тлумака после окончания сезона

Судьба главного тренера "Карпат" Андрея Тлумака будет решаться после окончания сезона. Тлумак продолжает исполнять свои обязанности, и именно он должен вывести команду на заключительный домашний матч с "Оболонью" 27 мая, информирует FanDay. Тем не менее, называются и возможные кандидаты на смену Тлумак. Среди претендентов Олег Лужный, и Мирон Маркевич.

Манчестер Юнайтед вернулся в Лигу чемпионов

“Челси” с Михаилом Мудриков в стартовом составе проиграл “Манчестер Юнайтед” в перенесенном матче АПЛ (4:1). За МЮ голы забивали Каземиро, Марсьяль, Фернандеш и Рашфорд. Благодаря этой победе “Юнайтед” гарантировал себе место в топ-4, оставив на пятой позиции “Ливерпуль”.

Яремчук в Брюгге получит нового тренера

Главный тренер льежского "Стандарда" Ронни Дейла с нового сезона возглавит "Брюгге" Романа Яремчука. Представление 47-летнего норвежца состоится на первой тренировке команды перед новым сезоном в конце июня. Дейл ранее также работал в "Волеренге", "Селтике" и "Нью-Йорк Сити".

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