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Россияне попали ракетой по дамбе в Донецкой области. Есть угроза подтопления

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В четверг зафиксировано 22 боевых столкновения

Россияне попали ракетой по дамбе в Донецкой области. Есть угроза подтопления

Новина українською

В четверг, 25 мая, россияне нанесли ракетный удар с помощью С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов.

Всего за прошедшие сутки россияне нанесли 4 ракетных удара (информация об ударах в ночь на пятницу будет позже). Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА "Shahed" - все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксировано и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как указывает Генштаб, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения. Россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области, в районе Бахмута, в направлении Красногоровки и в районе города Марьинка. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборонительные действия.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники армии РФ. Также за прошедшие сутки украинскими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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