Прошлись по артиллерии РФ, сбили самолет врага. Генштаб – о потерях оккупантов за 25 мая
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93-тя ОМБр Холодний Яр
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 205720 (+460) человек ликвидировано,
- танков – 3796 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7435 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 3384 (+25) ед,
- РСЗО – 570 (+0) ед,
- средства ПВО – 328 (+1) ед,
- самолетов – 310 (+1) ед,
- вертолетов – 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2910 (+3),
- крылатые ракеты – 1015 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6161 (+13) ед,
- специальная техника – 446 (+2).
Данные уточняются.
Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.
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