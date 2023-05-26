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Прошлись по артиллерии РФ, сбили самолет врага. Генштаб – о потерях оккупантов за 25 мая

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Прошлись по артиллерии РФ, сбили самолет врага. Генштаб – о потерях оккупантов за 25 мая

93-тя ОМБр Холодний Яр

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 205720 (+460) человек ликвидировано,
  • танков – 3796 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 7435 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 3384 (+25) ед,
  • РСЗО – 570 (+0) ед,
  • средства ПВО – 328 (+1) ед,
  • самолетов – 310 (+1) ед,
  • вертолетов – 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2910 (+3),
  • крылатые ракеты – 1015 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6161 (+13) ед,
  • специальная техника – 446 (+2).

Данные уточняются.

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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