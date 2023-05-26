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Россияне ударили ракетой по Днепру, попали по медицинскому учреждению – есть пострадавшие

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ОВА сообщает

Россияне ударили ракетой по Днепру, попали по медицинскому учреждению – есть пострадавшие

Russia is a terrorist state

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В 10:30 в Днепре прогремел мощный взрыв, сразу после этого была объявлена воздушная тревога. Telegram-каналы сообщали о пожаре на месте взрыва. В 11:04 дали отбой сирены, но через 10 минут ее включили еще раз.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предоставил детали относительно удара:

"Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется. Единственный официальный источник информации – областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки".

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В статье: война с россией Сергей Лысак ракетная атака
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Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

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