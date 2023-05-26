Россияне ударили ракетой по Днепру, попали по медицинскому учреждению – есть пострадавшие

В 10:30 в Днепре прогремел мощный взрыв, сразу после этого была объявлена воздушная тревога. Telegram-каналы сообщали о пожаре на месте взрыва. В 11:04 дали отбой сирены, но через 10 минут ее включили еще раз.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предоставил детали относительно удара: