Россияне ударили ракетой по Днепру, попали по медицинскому учреждению – есть пострадавшие
ОВА сообщает
Russia is a terrorist state
В 10:30 в Днепре прогремел мощный взрыв, сразу после этого была объявлена воздушная тревога. Telegram-каналы сообщали о пожаре на месте взрыва. В 11:04 дали отбой сирены, но через 10 минут ее включили еще раз.
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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предоставил детали относительно удара:
"Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется. Единственный официальный источник информации – областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки".
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Источник:t.me/dnipropetrovskaODA
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