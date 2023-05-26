Испания объявила о поставке еще нескольких танков Leopard для ВСУ, также будут переданы бронемашины
Известно количество танков
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Испании Маргарита Роблес приняла участие в режиме видеоконференции в двенадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. На этот раз в Рамштайне приняли участие министры более 40 стран.
Роблес доложила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, что на будущей поставке ВСУ должны ожидать от Мадрида еще четыре боевых танка Leopard 2A4 и новую партию БМП M-113 TOA.
Также испанский министр подчеркнула значительный прогресс в тренировках украинских защитников на испанской территории, где на сегодняшний день подготовлено около 1 500 военнослужащих. Роблес надеется, что страна сможет с опережением графика выполнить свою годовую квоту по обучению украинских защитников.
По данным СМИ, на вооружении испанской армии стоит едва ли не самое большое количество танков Leopard – 347. Из них 239 соответствуют модели Leopard 2E, произведенной в Испании, а еще 108 – это Leopard 2A4, которые были куплены подержанными в Германии.
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