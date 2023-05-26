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Испания объявила о поставке еще нескольких танков Leopard для ВСУ, также будут переданы бронемашины

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Испания объявила о поставке еще нескольких танков Leopard для ВСУ, также будут переданы бронемашины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Испании Маргарита Роблес приняла участие в режиме видеоконференции в двенадцатом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. На этот раз в Рамштайне приняли участие министры более 40 стран.

Роблес доложила о текущем состоянии испанских поставок, отметив, среди прочего, что на будущей поставке ВСУ должны ожидать от Мадрида еще четыре боевых танка Leopard 2A4 и новую партию БМП M-113 TOA.

Также испанский министр подчеркнула значительный прогресс в тренировках украинских защитников на испанской территории, где на сегодняшний день подготовлено около 1 500 военнослужащих. Роблес надеется, что страна сможет с опережением графика выполнить свою годовую квоту по обучению украинских защитников.

По данным СМИ, на вооружении испанской армии стоит едва ли не самое большое количество танков Leopard – 347. Из них 239 соответствуют модели Leopard 2E, произведенной в Испании, а еще 108 – это Leopard 2A4, которые были куплены подержанными в Германии.

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В статье: война с россией Маргарита Роблес Leopard 2
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Источник:
defensa.gob.es

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