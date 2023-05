"Нас там не ждут". Российская прыгунья Ласицкене со слезами на глазах объявила о завершении международной карьеры

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене заявила, что из-за отстранения российских спортсменов ее международная карьера завершена. Об этом она объявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", слезы сдержать россиянка не смогла.

Ранее Ласицкене пожаловалась на то, что из-за санкций против РФ она вынуждена носить экипировку в дырках. Ярослава Магучих заявила, что перестала общаться с представителями РФ. На Олимпиаде в Токио украинка сфотографировалась с Ласицкене, этот снимок вызвал бурную реакцию в обществе.

Maria Lasitskene: My international career is over. They already has decided everything...



Hi @sebcoe & @DobriBulgaria, you think that Track & Field is your personal thing. But you are wrong. It's athletes’s thing. And you have forgotten about that. What a shame leaders ???????? pic.twitter.com/Vfz9HiIKgm