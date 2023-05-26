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"Нас там не ждут". Российская прыгунья Ласицкене со слезами на глазах объявила о завершении международной карьеры

Общие новости
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(2 голосов)

Главная соперница украинской прыгуньи Ярославы Магучих

"Нас там не ждут". Российская прыгунья Ласицкене со слезами на глазах объявила о завершении международной карьеры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене заявила, что из-за отстранения российских спортсменов ее международная карьера завершена. Об этом она объявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ", слезы сдержать россиянка не смогла.

"Я считаю, что моя международная карьера завершена. Говорить труднее, чем думать. Я не планировала этого. Я не хотела ныть и плакать, но не получается. Все давно решено, и что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я не готова еще завершать карьеру, я хочу попрыгать".

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Ранее Ласицкене пожаловалась на то, что из-за санкций против РФ она вынуждена носить экипировку в дырках. Ярослава Магучих заявила, что перестала общаться с представителями РФ. На Олимпиаде в Токио украинка сфотографировалась с Ласицкене, этот снимок вызвал бурную реакцию в обществе.

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В статье: Мария Ласицкене война с россией
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Комментарии (3)
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Romanik2806 (Киев)
26.05.2023 в 12:52
А що ж Ви такого делали? Щоб не допустиь цього? Може десь з плакатами стояли? Чи може десь були проти війни були? Абсолютно нічого. Сидіть на болотах і квакайте далі.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
26.05.2023 в 12:50
Абсолютно не жаль!!! Вона навіть не здогадується, чому "їх" там не чекають.. Ні совісті, ні честі...
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Консул (Звягель )
26.05.2023 в 11:07
Дякуй путлеру та свому народу
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+2
0

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