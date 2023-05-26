РосСМИ заявили о работе ПВО в двух городах РФ, также взрывы слышали в Донецке и Бердянске

Ночью 26 мая над центром российского города Краснодар прогремели громкие взрывы. Об этом пишут российские СМИ. По меньшей мере два громких взрыва были слышны над центром города около 4 часов утра. По информации пропагандистских Telegram-каналов, ПВО сработала после того, как город атаковали беспилотники. Позже чиновники сообщили о повреждении кровли здания и окон.

Губернатор Ростовской области РФ вечером 25 мая заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила украинскую ракету в районе Морозовска, где расположен военный аэродром. На нем базируются бомбардировщики.

Также вечером прогремели взрывы во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Городская военная администрация сообщила об удачной работе украинских военных.

Утром HIMARS отработал по научно-исследовательскому институту во временно оккупированном Донецке (сейчас работает как база россиян). После этого на место приехали пропагандисты, но во время съемки HIMARS "посетил" их еще раз.